Ford вкотре підняв ціни на пікапи F-150 Lightning

Американський виробник Ford Motor втретє з початку року збільшив ціни на популярні пікапи з електроприводом F-150 Lightning через зростання витрат на сировину для їхнього виробництва.

Ціна за базову модель F-150 Lightning Pro тепер починатиметься приблизно від $56 тис. проти $52 тис. раніше. Початкова ціна за старту продажу в травні минулого року, становила $40 тис., тобто була на 40% нижчою.

Ford коригує ціни на автомобілі "в рамках звичайної діяльності через зростання витрат на матеріали, інших ринкових факторів, і продовження проблеми з ланцюжками поставок", цитує слова представника компанії CNBC.

Пікап F-150 Lightning залишається однією з найпопулярніших моделей Ford і має великий попит, через що раніше компанії довелося призупинити прийом нових замовлень на цей автомобіль. Ford отримала понад 200 тис. замовлень, тоді як сукупний продаж на кінець листопада становив лише 13,3 тис. Компанія очікує наростити виробництво до 150 тис. на рік до наступної осені.

Акції Ford дорожчають на 0,2% на попередніх торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала на 40% до $48,7 млрд.