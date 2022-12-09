Економіка

16:21 09.12.2022

Кількість доларових мільярдерів у світі у 2022 році знизилася на 87 осіб - UBS

2 хв читати
Кількість доларових мільярдерів у світі у 2022 році знизилася на 87 осіб - UBS

Сукупна кількість доларових мільярдерів у світі станом на березень 2022 року скоротилася на 87 осіб порівняно з тим самим періодом роком раніше, йдеться у дослідженні швейцарського банку UBS.

Аналітики банку нарахували у світі 2 668 мільярдерів. За рік 360 осіб втратили цей статус, а 273 – набули.

Сукупні статки доларових мільярдерів за рік скоротилися до $12,7 трлн із $13,1 трлн.

Аналітики UBS зазначають, що кількість мільярдерів та їхні загальні статки, найімовірніше, скоротилися ще сильніше після березня через падіння цін на різні активи.

Найбільше мільярдерів проживає в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 1 084 особи, проте за сукупними статками ($4,2 трлн) регіон посідає друге місце, поступаючись США ($4,7 трлн у 735 осіб). У Західній Європі проживають 474 особи зі статком понад $1 млрд.

У Східній Європі через війну Росії проти України кількість мільярдерів скоротилася до 154 зі 127 роком раніше, причому вони втратили понад третину своїх грошей і володіли $455 млрд на кінець першого кварталу 2022 року.

Найбільше мільярдерів (392) займаються фінансами та інвестиціями, ще 348 осіб представляють ІТ-сектор, 338 - виробничу сферу.

Окреме опитування UBS показало, що 95% мільярдерів беруть на себе відповідальність за вирішення глобальних екологічних та соціальних проблем. Найбільш перспективними сферами для докладання своїх зусиль вони назвали розвиток сільськогосподарських технологій, забезпечення людей чистою водою та покращення санітарії, освіту, а також більш загальні економічні завдання, вирішення яких здатне знизити рівень бідності.

Теги: #ubs #мільярдери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 27.09.2022
Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes

Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes

13:24 04.08.2022
Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS

Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS

07:41 18.01.2022
Десятка найбагатших людей світу стала вдвічі багатша за час пандемії

Десятка найбагатших людей світу стала вдвічі багатша за час пандемії

19:25 30.06.2020
Кількість мільярдерів у світі зросла до рекордних 2825 в 2019 р.

Кількість мільярдерів у світі зросла до рекордних 2825 в 2019 р.

10:05 16.04.2019
Французькі мільярдери Піно виділили EUR100 млн на відновлення Нотр-Дам де Парі

Французькі мільярдери Піно виділили EUR100 млн на відновлення Нотр-Дам де Парі

08:55 21.01.2019
Статки 26 найбагатших мільярдерів дорівнюють достатку 3,8 млрд бідняків

Статки 26 найбагатших мільярдерів дорівнюють достатку 3,8 млрд бідняків

10:02 17.07.2018
Глава Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії

Глава Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії

18:22 18.05.2018
Німеччина є фаворитом Чемпіонату світу з футболу

Німеччина є фаворитом Чемпіонату світу з футболу

14:41 06.01.2014
Мільярдери світу у 2013 р. збільшили статки на $524 млрд - Bloomberg

Мільярдери світу у 2013 р. збільшили статки на $524 млрд - Bloomberg

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Падіння ВВП України у III кв.-2022 сповільнилося до 30,8% – Держстат

Інфляція в Україні у листопаді знизилася до 0,7%, у річному вимірі – до 26,5% – Держстат

Рада директорів МВФ розгляне Моніторингову програму для України 19 грудня

НБУ допускає погіршення макропрогнозу через посилення енерготерору в РФ

Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради компанії в січні 2023 р.

ОСТАННЄ

Падіння ВВП України у III кв.-2022 сповільнилося до 30,8% – Держстат

Інфляція в Україні у листопаді знизилася до 0,7%, у річному вимірі – до 26,5% – Держстат

Голова "Укренерго": Наративи про експорт е/е з України покликані відвернути увагу від справжнього винуватця обмежень електроспоживання – Росії

Лідерська роль Туреччини може проявитись у повному відновленні українського продовольчого експорту – Зеленський на TRT World Forum

Рада директорів МВФ розгляне Моніторингову програму для України 19 грудня

Мінекономіки оцінює спад ВВП України в листопаді в 41% і за весь 2022 р. - у 33,2%

A.G.R. Group може створити сільгоспкластер у західних областях для зручнішого експорту

Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури

Дефіцит е/е на лівому березі Києва поступово зменшується, але ситуацію посилює нестача локальної генерації – топменеджер ДТЕК

Ситуація на валютному ринку набагато краща за літню, але прогнозувати терміни повернення до плаваючого курсу передчасно – заступник голови НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА