Кількість доларових мільярдерів у світі у 2022 році знизилася на 87 осіб - UBS

Сукупна кількість доларових мільярдерів у світі станом на березень 2022 року скоротилася на 87 осіб порівняно з тим самим періодом роком раніше, йдеться у дослідженні швейцарського банку UBS.

Аналітики банку нарахували у світі 2 668 мільярдерів. За рік 360 осіб втратили цей статус, а 273 – набули.

Сукупні статки доларових мільярдерів за рік скоротилися до $12,7 трлн із $13,1 трлн.

Аналітики UBS зазначають, що кількість мільярдерів та їхні загальні статки, найімовірніше, скоротилися ще сильніше після березня через падіння цін на різні активи.

Найбільше мільярдерів проживає в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 1 084 особи, проте за сукупними статками ($4,2 трлн) регіон посідає друге місце, поступаючись США ($4,7 трлн у 735 осіб). У Західній Європі проживають 474 особи зі статком понад $1 млрд.

У Східній Європі через війну Росії проти України кількість мільярдерів скоротилася до 154 зі 127 роком раніше, причому вони втратили понад третину своїх грошей і володіли $455 млрд на кінець першого кварталу 2022 року.

Найбільше мільярдерів (392) займаються фінансами та інвестиціями, ще 348 осіб представляють ІТ-сектор, 338 - виробничу сферу.

Окреме опитування UBS показало, що 95% мільярдерів беруть на себе відповідальність за вирішення глобальних екологічних та соціальних проблем. Найбільш перспективними сферами для докладання своїх зусиль вони назвали розвиток сільськогосподарських технологій, забезпечення людей чистою водою та покращення санітарії, освіту, а також більш загальні економічні завдання, вирішення яких здатне знизити рівень бідності.