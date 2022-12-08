Американская DFC и банк "Львов" подписали 10-летнее соглашение по предоставлению гарантий на кредиты для ММСБ на сумму $19 млн

Американская компания Development Finance Corporation (DFC) и банк Львов 8 декабря подписали второе 10-летнее соглашение по предоставлению для него гарантий на кредиты для микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ), сообщила пресс-служба банка в четверг.

"Финансовая поддержка от американских организаций позволит прокредитовать украинский бизнес почти на $19 млн", – уточняется в сообщении.

При этом указывается, что новое гарантийное соглашение охватывает кредитование ММСБ во всех секторах экономики и позволяет банку покрывать 80% кредитного риска по кредитам, выплачиваемым в условиях соглашения по предоставлению гарантий.

Как сообщалось, в апреле 2020 года ЕБРР предоставил четырехлетний кредит EUR7,5 млн банку "Львов" на кредитование МСБ по программе EU4Business-ЕБРР, а в сентябре – 10-летней кредит по предоставлению для банка гарантий на кредиты для микро, малого и среднего бизнеса.

Банк "Львов" основан в 1990 году. Региональный банк с полностью европейскими акционерами с 2007 года, специализирующийся на кредитовании МСП на западе Украины.

По данным НБУ на начало мая этого года, по размеру общих активов он занимал 29-е место (6,44 млрд грн) среди 69 действовавших украинских банков.

Сеть банка насчитывает 19 отделений с головным офисом во Львове.

В январе 2019 года 51% акций банка выкупил Фонд responsAbility (Швейцария), а затем в число акционеров зашла Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). По информации на сайте банка, в настоящее время его основными акционерами выступают Фонд responsAbility – 48,557189%, гражданин Исландии Маргеир Петурсон – 37,469202% и NEFCO – 13,93623%. На начало 2022 года вторым крупным акционером являлся гражданин Исландии Маргеир Петурсон (48,93%).