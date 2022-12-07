Київ отримав плюс 7% потужності електроспоживання, але відмовлятися від екстрених відключень рано – голова YASNO

Доступна потужність електроспоживання у Києві за добу зросла на 7%, але екстрені відключення ще продовжуються, повідомив CEO постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з даними на вчора. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення", - написав Коваленко у своєму Facebook у середу ввечері.

Як повідомлялося з посиланням на Коваленка, доступна потужність у Києві у вівторок була на рівні 62-67% від типового споживання.

Водночас голова YASNO наголосив, що побутові клієнти лівобережного Києва отримують орієнтовно 30% потреб, що він пояснив ремонтом одного з комунальних об'єктів генерації.

У той же час мережі інших джерел генерації перевантажені, тому не можуть передати достатньо енергії до лівобережних районів.

"На жаль, поки що терміни відновлення нам не відомі", – зазначив Коваленко.

При цьому він звернув увагу на велику кількість локальних аварій у мережі, які трапляються, зокрема через неправильне використання електрики.

"Після тривалих відключень виникає те, що називається відкладений попит. Це коли одразу після включення споживання дуже зростає, у рази. Через це замість трьох черг іноді можливо включити лише одну. І така ситуація триває протягом кількох днів", - описав ситуацію голова. енергопостачальника, закликавши споживачів більш відповідально ставитись до користування електрикою.

Крім того, за його словами, система, яка будувалась роками, щоб працювати стабільно, не розрахована на таку велику кількість включень/вимкнень, тому не витримує підвищеного навантаження на 100%.

Ще однією причиною аварій він назвав проблеми із автоматикою.

"Це коли з диспетчерської включають певні черги, але автоматика в частині трансформаторних підстанцій видає помилку, і в результаті мешканці продовжують перебувати без світла. Тому колегам із ДТЕК Київські електромережі часто доводиться їздити такими будинками і підключати їх вручну", - пояснив керівник компанії.

Він також зазначив, що ситуацію посилює погода.

Окремо Коваленко зазначив, що перелік об'єктів критичної інфраструктури визначають місцеві військово-цивільні адміністрації, порадивши адресувати їм пропозиції щодо включення чи виключення будь-яких об'єктів із цих переліків.