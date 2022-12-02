A.G.R. Group может создать сельхозкластер в западных областях для более удобного экспорта с ЕС

Группа компаний A.G.R. Group бизнесмена Мисака Хидиряна с началом полномасштабного российского вторжения переориентировала логистические пути с украинских морпортов на рынок ЕС через автомобильный и железнодорожный транспорт, а также речные порты Рени и Измаил.

Как сообщил представитель зернотрейдингового отдела холдингу агентству "Интерфакс-Украина", компания продолжит экспортировать часть сельхозпродукции через наземные погранпереходы с ЕС и по реке Дунай даже после освобождения оккупированных территорий от российских войск и возобновления Украиной полноценной торговли в акватории Черного моря.

По его данным, после начала войны A.G.R. Group занялся поиском элеваторных мощностей на Западе Украины и перевозкой туда запасов урожая из центральных регионов страны. Позднее A.G.R. Group наладила автомобильные и железнодорожные логистические каналы для сбыта сельхозпродукции в ЕС, а также договорился о сотрудничестве с европейской трейдинговой компанией с достаточно мощной инфраструктурой по всей Европе и уже начал поставлять ей сельхозпродукцию.

"Кроме того мы договорились, что совместно будем работать над загрузкой их объемов и дали гарантии, что после нашей победы и освобождения оккупированных территорий мы сохраним наши партнерские отношения, даже когда откроются порты и морская логистика снова окажется в приоритете. Возможно, даже рассмотрим с правлением покупку новых кластеров на Западе Украины для более удобного партнерства", - рассказал представитель холдинга агентству.

По его словам, на данный момент холдингу для экспорта недоступны глубоководные морские порты, поэтому он использует автомобильный и железнодорожный транспорт, а также порты Рени и Измаил. Однако, такая логистика обходится существенно дороже морского экспорта, а также сопряжена с рядом сложностей, таких как невозможность выезжать за пределы Украины водителям - ее гражданам, или большими очередями из судов в портах.

"Относительно сотрудничества с Европой мы продвинулись очень существенно в этом направлении. Точно могу сказать, что мы согласовали перевалку в Румынии, в Галаце. Там под наши нужды провели широкий путь – въезжаем туда из Украины, отгружаем объемы и уходим по реке. Весной мы пользовались Ренийским портом на Дунае. Для нас такой маршрут был очень удобен, потому что значительная часть товара находилась в Николаевской области, нам было удобно его эвакуировать в Одесскую область", - уточнил представитель холдинга.

Однако, A.G.R. Group кроме европейского направления активизировал деятельность в нескольких странах Ближнего Востока – в Египте и Турции, где компания открыла свои представительства.

"Там работают наши офисы и запущены на максимум внутренние продажи, поскольку нам необходима дополнительная маржа из-за высоких логистических затрат. Мы должны четко понимать, что логистическое плечо увеличилось, выросли цены на фрахт, подорожали энергоносители и топливо, в результате чего мы тратим около $200 на тонне экспорта. $200 на нашем товаре – это огромные деньги, раньше мы тратили $45-50 на тонне", - констатировал собеседник агентства.

В агрохолдинг A.G.R. Group входят 20 компаний. Основное направление его деятельности – торговля сельхозпродукцией, выращивание и хранение зерновых культур, а также животноводство.

A.G.R. Group обрабатывает земли в Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Вся выращенная продукция реализуется на внешних рынках.

Президент холдинга и глава его наблюдательного совета – бизнесмен Мисак Хидирян.