Економіка

16:02 08.11.2022

Річна інфляція у Латвії у жовтні становила 21,8%

2 хв читати

Споживчі ціни в Латвії у жовтні 2022 року зросли на 0,8% порівняно з вереснем, річна інфляція становила 21,8% (у вересні - 22,2%), йдеться у матеріалах Центрального статистичного управління.

За місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%.

Різко подорожчали свіжі овочі (+23,3%), цукор (+8,5%), безалкогольні напої (+7,2%), яловичина (+7,8%), маргарин (+5,2%), чай (+4,4%), молоко (+4,1%).

Ціни на товари та послуги, пов’язані з транспортом, у жовтні зросли на 3%, що зумовлено зростанням цін на пальне (+4,7%).

Водночас ціни на товари та послуги, пов’язані із житлом, знизилися на 1,8%. ЦСУ звертає увагу, що з 1 жовтня держава компенсує зростання тарифів на електроенергію, яка в результаті подешевшала на 28,9%. На додаток до раніше вжитих заходів підтримки з 1 жовтня встановлено єдиний поріг цін на природний газ, що спричинило її зниження в середньому на 0,2%. При цьому навіть із урахуванням заходів підтримки теплова енергія подорожчала на 16,5%.

На річну інфляцію вплинуло також зростання цін на продовольство: цукор подорожчав на 75,1%, хліб – на 36,6%, борошно – на 63,9%, макаронні вироби – на 35,4%, молоко – на 43,1% %, рис – на 41,7%, заморожена риба – на 39,3%, сир та сир – на 37,2%, м’ясо птиці – на 35,2%.

Середній рівень цін на товари та послуги, пов’язані з житлом, за рік збільшився на 46,9%, пов’язані з охороною здоров’я – на 8,3%, із транспортом – на 20,1%. Зокрема, дизельне пальне стало дорожчим на 40,4%, бензин - на 23,4%, автогаз - на 12,5%. Ціни на послуги ресторанів та готелів зросли на 18,2%.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

"Укренерго" прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів

Україна вже подала понад 40 заявок на участь у грантовій екологічній програмі ЄС LIFE з бюджетом понад EUR5 млрд - глава Мінприроди

Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 5,5% - до $25,2 млрд

Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

ОСТАННЄ

Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

Lordstown Motors у III кв. збільшив чистий збиток у 1,6 раза, гірше за прогноз

"Кернел" створив комітет зі сталого розвитку

ЄЦБ має продовжувати зростання ставок, хоча це пригнічує активність в економіці - глава Бундесбанку

Нові склади наглядових рад "Укрнафти" і "Укртатнафти" сформовані з п'яти членів

Ділові очікування на будівельному ринку України на IV кв. покращилися на 8,7 в.п. - Держстат

Вакантність офісної нерухомості у Києві перевищила 21% на кінець 3 кв.-2022 року - CBRE Ukraine

Порти "Великої Одеси" у вівторок-середу візьмуть під завантаження 14 суден "зернової ініціативи" - міністр інфраструктури

"Укренерго" прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА