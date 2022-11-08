Річна інфляція у Латвії у жовтні становила 21,8%

Споживчі ціни в Латвії у жовтні 2022 року зросли на 0,8% порівняно з вереснем, річна інфляція становила 21,8% (у вересні - 22,2%), йдеться у матеріалах Центрального статистичного управління.

За місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%.

Різко подорожчали свіжі овочі (+23,3%), цукор (+8,5%), безалкогольні напої (+7,2%), яловичина (+7,8%), маргарин (+5,2%), чай (+4,4%), молоко (+4,1%).

Ціни на товари та послуги, пов’язані з транспортом, у жовтні зросли на 3%, що зумовлено зростанням цін на пальне (+4,7%).

Водночас ціни на товари та послуги, пов’язані із житлом, знизилися на 1,8%. ЦСУ звертає увагу, що з 1 жовтня держава компенсує зростання тарифів на електроенергію, яка в результаті подешевшала на 28,9%. На додаток до раніше вжитих заходів підтримки з 1 жовтня встановлено єдиний поріг цін на природний газ, що спричинило її зниження в середньому на 0,2%. При цьому навіть із урахуванням заходів підтримки теплова енергія подорожчала на 16,5%.

На річну інфляцію вплинуло також зростання цін на продовольство: цукор подорожчав на 75,1%, хліб – на 36,6%, борошно – на 63,9%, макаронні вироби – на 35,4%, молоко – на 43,1% %, рис – на 41,7%, заморожена риба – на 39,3%, сир та сир – на 37,2%, м’ясо птиці – на 35,2%.

Середній рівень цін на товари та послуги, пов’язані з житлом, за рік збільшився на 46,9%, пов’язані з охороною здоров’я – на 8,3%, із транспортом – на 20,1%. Зокрема, дизельне пальне стало дорожчим на 40,4%, бензин - на 23,4%, автогаз - на 12,5%. Ціни на послуги ресторанів та готелів зросли на 18,2%.