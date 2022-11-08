Економіка

15:47 08.11.2022

Lordstown Motors у III кв. збільшив чистий збиток у 1,6 раза, гірше за прогноз

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Американський виробник електропікапів Lordstown Motors Corp. у III кварталі збільшив чистий збиток в 1,6 раза, що виявилося суттєво гіршим за очікування експертів.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, у липні-вересні вона отримала чистий збиток у розмірі $154,43 млн, або 73 центи з розрахунку на акцію, порівняно з $95,806 млн, або 54 центи на акцію, за аналогічний період минулого року.

Аналітики, яких опитало FactSet, у середньому прогнозували збиток 35 центів на акцію.

Lordstown Motors поки що не отримує виторгу. Компанія заявила, що до кінця поточного року буде випущено приблизно 30 електромобілів Endurance із 500, які заплановані до виробництва в рамках першої партії. Решту буде випущено в першому півріччі 2023 року.

Тайванська Foxconn Technology Group у понеділок оголосила про збільшення інвестицій у Lordstown Motors. Вона планує вкласти $170 млн у покупку звичайних та привілейованих акцій американської компанії, що дозволить Lordstown збільшити виробництво дебютної моделі електропікапів.

Крім того, Foxconn та Lordstown Motors оголосили про початок спільної розробки електромобілів, не надавши додаткової інформації про проєкт, пише The Wall Street Journal.

Котирування акцій Lordstown, яке вийшло на відкритий ринок у жовтні 2020 року, злетіли на 12,4% під час попередніх торгів у вівторок. Капіталізація компанії з початку поточного року впала більш ніж на 46% (до 397 млн дол.), тоді як фондовий індекс Nasdaq Composite опустився на 32,5% за цей час.

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