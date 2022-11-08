Економіка

14:47 08.11.2022

Нові склади наглядових рад "Укрнафти" і "Укртатнафти" сформовані з п'яти членів

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Міністерство оборони України сформувало склади наглядових рад (НР) примусово відчужених у власність держави та переданих до її управління ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) із п’яти членів.

За даними видання Enkorr, до складу "Укрнафти" увійшли Наталія Бойко (радник прем’єр-міністра, ексчлен наглядової ради "Нафтогазу"), Роза Тапанова (член НР Ощадбанку), Олександр Грибан (заступник міністра економіки), Андрій Гота (голова кабінету керівника Офісу президента України) та Дмитро Абрамович (експерший заступник голови Мінінфраструктури).

До складу "Укртатнафти" увійшли Фарід Сафаров (заступник міністра енергетики з цифрового розвитку), Ольга Батова (ексголова Фонду держмайна), Арсен Іллін (член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, НКЦПФР), Андрій Смолін (голова українського представництва Avellana Gold, яка займається розвідкою та розробкою мінеральних ресурсів) та Дмитро Павлов.

Як повідомлялося, НКЦПФР рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій з примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Автокраз" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Крім того, НКЦПФР цього самого дня дозволила оперативне проведення зборів акціонерних товариств у період воєнного стану, якщо акціонерів не більше п’яти і якщо їм належать 100% акцій, тоді як донедавна вона допускала лише проведення дистанційних зборів.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив, що загальні збори акціонерів у відчужених підприємствах відбулися. Затверджено наглядові ради, які призначать поточний менеджмент у компаніях. Міністр додав, що ставиться завдання відновити роботу тих підприємств, які наразі призупинені.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі є 1809 нафтових і 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний близько 42% - структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

"Укртатнафта" володіє Кременчуцьким НПЗ, який сильно постраждав від російських ракетних обстрілів навесні 2022 року.

НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще по 28% контролюють структури ексвласників ПриватБанку та бізнесмена Олександра Ярославського.

Джерело: https://enkorr.ua/uk/news/hto_bude_keruvati_ukrnaftoyu_ta_ukrtatnaftoyu_sklad_naglyadovih_rad/252623

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