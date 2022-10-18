Американський фінансист та філантроп Екман пожертвував Україні з початку війни $22 млн і шукає відповідь про шляхи її завершення

Глава та засновник хедж-фонду Pershing Square Capital, мільярдер та філантроп Білл Екман (Bill Ackman) заявляє про однозначну підтримку України у розпочатій Росією війні, проте шукає питання на відповіді про можливі терміни та шляхи її завершення.

"З того часу, як почалася війна в Україні, я на 110% підтримую Україну, закликаючи США прискорити постачання більшої кількості та кращої зброї та збільшити фінансову підтримку", - написав він у твіттері.

Екман додав, що також вніс $12 млн прямої благодійної допомоги та $10 млн непрямої підтримки групам, які допомагають Україні.

"Я в жодному разі не експерт. Мені просто сумно бачити смерть і руйнування без очевидної дати закінчення чи можливості вирішення. Що означає перемога для України? Якщо війна не дозволена шляхом переговорів, як вона може закінчитися?" – водночас публічно запитав фінансист.

Він закликав ділитися ідеями, зокрема і з приводу того, чим найменшим могли б поступитися сторони, якщо йтиметься про врегулювання шляхом переговорів.

Як повідомлялося, раніше такі дописи у твіттері розміщував відомий бізнесмен Ілон Маск, проте із більш конкретними ідеями, зокрема про визнання порушення Росією територіальної цілісності України, що викликало різкі протести в Україні. Напередодні Маск знову відзначився таким твіттом про Крим.