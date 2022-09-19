Shell відновила відвантаження ЗПГ з плавучого заводу Prelude після простою через страйк

Англо-голландська Shell відновила відвантаження зрідженого природного газу (ЗПГ) з плавучого заводу Prelude (його потужність - 3,6 млн т на рік), розташованого біля узбережжя Австралії, повідомила компанія.

Виробництво та відвантаження ЗПГ було зупинено в липні через страйк співробітників, які виступають за підвищення заробітної плати.

Принципову угоду з профспілками було досягнуто 23 серпня, зараз її підтримує більшість співробітників, і очікується, що вона набуде чинності на початку жовтня 2022 року.

Shell ввела в експлуатацію Prelude – гігантський плавучий термінал біля берегів Австралії – у червні 2019 року після численних відстрочок через зростання витрат, технічних проблем та міркувань безпеки. З того часу робота заводу кілька разів зупинялася, зокрема через проблеми з енергопостачанням.

Довжина платформи Prelude становить 488 метрів, на ній можуть працювати до 300 осіб. Shell планувала запустити кілька таких суден для розробки складних морських родовищ газу, проте швидко відмовилася від цієї ідеї, оскільки витрати на перший проєкт суттєво перевершили очікування компанії.