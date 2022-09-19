Китай у січні-серпні збільшив вироблення електроенергії на 2,5%

Обсяг виробленої в Китаї електроенергії в січні-серпні збільшився на 2,5% щодо того ж періоду минулого року і становив 5,6 трлн кВт.год., свідчать дані Державного статистичного управління країни.

При цьому минулого місяця генерація зросла на 9,9% у річному вираженні та досягла 824,8 млрд кВт.год. Зокрема виробництво на вітроелектростанціях підвищилося на 28,2%, на сонячних - на 10,9%, на ТЕС - на 14,8%.

Тим часом обсяг випуску на ГЕС скоротився на 11%, на АЕС – на 0,6%.