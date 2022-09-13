УКРАЇНА ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ОТРИМАЄ ЧЕРГОВУ РFI ВІД МВФ – ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА МВФ РАШКОВАН
УКРАЇНА ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ОТРИМАЄ ЧЕРГОВУ РFI ВІД МВФ – ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА МВФ РАШКОВАН
УКРАЇНА ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ОТРИМАЄ ЧЕРГОВУ РFI ВІД МВФ – ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА МВФ РАШКОВАН
Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
"Нафтогаз" у 2022 р. очікує зростання суми наданих через НАК непрямих субсидій споживачеві до 842 млрд грн – Вітренко
Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
"Нафтогаз" у 2022 р. очікує зростання суми наданих через НАК непрямих субсидій споживачеві до 842 млрд грн – Вітренко
Можливе припинення транзиту російського газу не зірве опалювальний сезон, головні ризики – воєнні – голова правління "Нафтогазу"
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