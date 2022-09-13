Економіка

17:55 13.09.2022

УКРАЇНА ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ОТРИМАЄ ЧЕРГОВУ РFI ВІД МВФ – ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА МВФ РАШКОВАН

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УКРАЇНА ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ОТРИМАЄ ЧЕРГОВУ РFI ВІД МВФ – ЗАСТУПНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА МВФ РАШКОВАН

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