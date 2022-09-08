Альфа-Банк (Україна) запустив можливість купівлі військових ОВДП в інвалюті онлайн

Альфа-Банк (Україна) з 8 вересня запустив можливість купівлі військових ОВДП в інвалюті (євро та долар) у цифровому банку Sense SuperApp, повідомила пресслужба банку у четвер.

Згідно з повідомленням, купівля облігацій здійснюється у розділі "Інвестиції"-додаток та триває приблизно 5 хвилин.

Зазначається, що купити облігації можна лише за валюту їхнього випуску і лише повнолітнім клієнтам.

Зокрема, до купівлі доступні ОВДП з датами погашення 1 грудня 2022 року, 27 квітня 2023 року, прибутковістю – до 4% річних залежно від випуску, вартістю однієї облігації близько 1 тис. $/EUR (котирування щодня змінюються) та типом купонних та дисконтні.

Мінімальний лот – від 1 шт. Купівля та зберігання ОВДП відбувається без комісії.

Як зазначає банк, у день погашення облігацій гроші зарахуються на рахунок клієнта.

За даними Нацбанку України, чистий збиток банку за січень-червень 2022 року становив 2 млрд 348,5 млн грн.

За даними НБУ, Альфа-Банк (Україна) станом на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (104,03 млрд грн) серед 68 банків країни.