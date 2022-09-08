Прогнози для економіки Китаю, ф'ючерси на платину та паладій - огляд китайських ЗМІ

Економіка Китаю продовжить поступове відновлення найближчими місяцями, оскільки спалахи захворюваності COVID-19 перебувають під контролем, прогнозують 18 провідних економістів, думку яких наводить видання Yicai.

Темпи зростання промислового виробництва можуть прискоритись до 4% у серпні порівняно з 3,8% місяцем раніше. Споживчі витрати можуть підвищитися на 3,8% проти 2,7% у липні через покращення продажу автомобілів у другому півріччі.

Очікується, що інвестиції в основний капітал у січні-серпні збільшились на 5,5%, тоді як у січні-липні підвищення показника становило 5,7%. Слабкі вкладення в нерухомість та виробництво нівелюють зростання інвестицій в інфраструктуру, зазначають експерти.

Зростання експорту Китаю може сповільнитись через послаблення зовнішнього попиту, пише газета 21st Century Business Herald. Також це буде обумовлено високою базою для порівняння, оскільки у вересні-грудні 2021 року темпи підйому перевищували 20%.

Тим часом експорт залишиться стійким, оскільки недорогі товари мають попит у період високої світової інфляції. Також Китай, як і раніше, має очевидні переваги у виробництві, через те, що пандемія COVID-19 та конфлікт в Україні порушують глобальні ланцюжки поставок.

У статті йдеться також про те, що недавнє зниження курсу юаня щодо долара США може сприяти збільшенню експорту.

Гуанчжоуська ф'ючерсна біржа (GFEX) розробляє ф'ючерсні контракти на платину та паладій і сподівається запустити їх найближчим часом, заявив заступник генерального директора біржі Лен Бін на саміті China Platinum Group Metals Market у рамках Шанхайського платинового тижня.

За його словами, для допомоги у розвитку галузі металів платинової групи та в досягненні цілей зі скорочення шкідливих викидів у країні GFEX має намір якнайшвидше запустити торгівлю контрактами на платину та паладій.

Коливання котирувань на ці метали значно зросли останніми роками, зазначив Лен Бін. Волатильність спотових цін у Китаї на платину становила 26,5%, на паладій - 33,3%, що значно вище за показник для золота (17,3%). Водночас на світовому ринку волатильність котирувань ф'ючерсів на платину становила 30,2%, паладій – 36,3%.

На Пекінській фондовій біржі (ПФБ, Beijing Stock Exchange) котирувалися акції 110 компаній із загальною ринковою вартістю 200 млрд юанів ($29 млрд), за даними на кінець серпня. Серед них 77% складають малі та середні підприємства, 90% – приватні, повідомляє агентство "Сіньхуа".

ПФБ, торги на якій розпочалися у листопаді 2021 року, було створено для оптимізації фінансової підтримки МСБ.

У острівній провінції Хайнань до 2030 року заплановано заборонити продаж автомобілів на дизельному паливі, повідомляється в документі, опублікованому регіональною владою.

Таким чином, Хайнань стане першим регіоном Китаю, в якому буде введено таку заборону. Провінція надаватиме різні пільги, такі як зниження податків у разі придбання автомобілів на нових джерелах енергії, пише China.org.cn.

Виробництво ранньостиглого рису в Китаї цього року зросло на 0,4% завдяки підтримці уряду, повідомило Державне статистичне управління. Обсяг врожаю досяг 28,12 млн тонн, що на 106 тис. тонн більше за минулорічний показник.

З початку цього року в країні було вжито численних заходів для стабілізації виробництва рису, зокрема й підвищення мінімальної закупівельної ціни, зазначає "Сіньхуа".