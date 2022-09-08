"Експерт-Рейтинг" підтвердив рейтинг фінстійкості СК "Перша" на рівні "uaAA"

Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" підтвердило рейтинг фінансової стійкості ПрАТ "Страхова компанія "Перша" (Київ) на рівні "uaAA" за національною шкалою.

Згідно з пресрелізом РА, за оновлення рейтингу агентство ґрунтувалося на висновках щодо аналізу діяльності страховика за шість місяців 2022 року.

Зазначається, що станом на 30 червня 2022 року власний капітал компанії зріс на 16,73% - до 163,48 млн грн, тоді як валові зобов'язання знизилися на 2,48% - до 623,92 млн грн. Обсяг коштів та їхніх еквівалентів зріс на 11,55% – до 346,64 млн грн, рівень покриття грошовими коштами зобов'язань – на 6,99 в.п. і станом на початок другого півріччя 2022 року становив 55,56%.

За перше півріччя 2022 року СК "Перша" зібрала 228,04 млн грн валових премій, що на 20,16% менше, ніж за перше півріччя 2021 року. При цьому частка страхових премій, що належить перестраховикам, скоротилася на 52,39%, а їхня частка в структурі валових премій компанії знизилася на 9,88 п.п. - До 14,60%.

За перші шість місяців року страховик здійснив на 15,79% менше від страхових виплат та відшкодувань проти аналогічного періоду 2021 року, однак, враховуючи високі темпи зниження валових премій, рівень виплат зріс на 2,20 в.п. - до 42,33%.

Прибуток від операційної діяльності СК "Перша" становив 9,93 млн грн, що на 3,83% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, чистий прибуток зріс на 13,86% - до 12,94 млн грн.