Агросектору України на осінньо-зимовий сезон знадобиться 860 млн куб. м природного газу - УКАБ

Потребу у природному газі для українського агросектору на період із вересня 2022 року до квітня 2023 року оцінюють у 860 млн куб. м, одночасно галузі важливо мати доступ до енергоресурсу за прогнозованою ціною.

Як повідомляється на сайті "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) відповідне звернення щодо необхідності врахування потреб агросектору та прогнозованої вартості газу асоціація вже спрямувала уряду.

За її даними, найбільше газу на осінньо-зимовий сезон потрібно для сушіння зернових культур під час навантаження на елеватори – 337 млн куб. м, для сушіння олійних культур – 24 млн куб. м, сої – 10 млн куб. м. Іншими великими споживачами газу є виробники цукру з цукрових буряків – 181 млн куб. м, тепличний бізнес – 180 млн куб. м, борошномельна, пекарна та олійноекстракційна галузі АПК – сумарно 64 млн куб. м, птахофабрики – 44 млн куб. м, молокозаводи – 20 млн куб. м.

УКАБ наголосив, що ціни на природний газ в Україні вже почали стрімке зростання – якщо у серпні 2022 року тариф "Нафтогазу" для підприємств становив 31,48 грн/куб. м з ПДВ, то вже на вересень 2022 року тариф становить 49,99 грн/куб. м із ПДВ. При цьому ціни можуть продовжити зростання, що стане непідйомним фінансовим тягарем і для виробників продуктів харчування, і для їх споживачів.

За даними асоціації, підприємства частково замінюють природний газ альтернативними видами пального там, де це технологічно можливо, і є фінансовий ресурс для відповідних інвестицій. Однак природний газ залишається основним видом пального для більшості з них – від 70 до 85%.

"Саме тому підприємства агропромислового комплексу сподіваються на прогнозоване ціноутворення та прийнятний рівень вартості природного газу в осінньо-зимовий період", - пояснила асоціація причину свого звернення до представників влади.

Як повідомлялося, минулого тижня Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) та об'єднання "Укрхлібпром" спрямували уряду та до Офісу президента запит на забезпечення галузі пільговим газом до кінця воєнного стану після 30 вересня 2022 року, коли спливає дія постанови Кабміну №489, що забезпечує важливих для обороноздатності країни непобутових споживачів газом українського видобутку за ціною 32 грн/тис. куб. м (із ПДВ).

Представники галузі занепокоєні тим, що після завершення терміну дії постанови хлібобулочна промисловість України вже восени зіткнеться з необхідністю закуповувати газ майже вдвічі дорожче – по 50-60 грн/тис. куб. м, що суттєво вплине на вартість кінцевого продукту і навіть може спровокувати зростання соціальної напруги.

Голова ВАП Юрій Дученко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", що Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримало пропозицію пекарів щодо забезпечення пільговим газом і переадресувало її до Міністерства енергетики для подальшого узгодження та консультацій з урядом.