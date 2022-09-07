В Україні з початку війни розпочалося будівництво 66 нових ЖК

З початку російського повномасштабного воєнного вторгнення в Україні розпочалося будівництво 66 нових житлових комплексів або їхніх нових черг, завершено будівництво 107 об'єктів, повідомив портал нерухомості "ЛУН".

Згідно зі звітом, представленим під час онлайн-зустрічі RED від "ЛУН", найбільше нових об'єктів розпочато у Львівській (13) та Тернопільській (12) областях. На Хмельниччині розпочато будівництво шести ЖК, в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській областях – п'ятьох житлових об'єктів.

Водночас у Києві стартувало будівництво лише двох нових комплексів, у Київській області – чотирьох. Відсутні нові будови у Сумській, Запорізькій, Волинській областях. У решті регіонів розпочато будівництво двох-трьох нових об'єктів, йдеться у звіті.

"ЛУН" зазначає, що з початку нової фази війни в Україні було завершено будівництво 107 житлових комплексів чи їхніх черг. Найбільше об'єктів добудували у Львівській області – 24, Київській – 14 та Івано-Франківській – 13. У Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях завершено по шість ЖК, у Києві – п'ять.

В решті областей кількість завершених житлових комплексів під час війни становить два-чотири, при цьому в Запорізькій, Одеській та Сумській областях – лише по одному.