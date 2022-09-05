Економіка

15:06 05.09.2022

Київ планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення банку "Січ" із ринку

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Київ планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення банку "Січ" із ринку

Київ планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення неплатоспроможного банку "Січ" із ринку, повідомив заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва для подальшого перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк - це найкращий та надійний інструмент для проєктного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями іноземними інвесторами-партнерами, для фінансування робіт щодо відновлення інфраструктури міста та економіки загалом", – процитувала Поворозника пресслужба відомства у повідомленні на сайті адміністрації.

Він зазначив, що придбання банку "Січ" дозволить придбати фінустанову за менші кошти і не чекати півтора-два роки для створення нового банку.

"Для міста купівля наявного банку та перетворення його на Муніципальний, а також його утримання коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", - додав заступник голови.

Таке рішення також надасть можливість зберегти робочі місця та виконувати у повному обсязі зобов'язання перед клієнтами банку, зазначено у повідомленні.

Теги: #муніципальний_банк
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