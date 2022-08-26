Рада планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF – Стефанчук

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), як цього вимагає Європейська комісія, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Питання про посилення контролю за фінансовими операціями, так зване FATF. Ми будемо цей законопроєкт голосувати на найближчому засіданні Верховної Ради України", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Як повідомлялося, забезпечення відповідності українського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF є однією із семи вимог Єврокомісія у зв'язку з наданням Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу та збереження його в подальшому.