Портфель ОВДП у власності НБУ скоротився на 5 млрд грн
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу на 22 серпня 2022 року.
Офіційний курс на 22 серпня – 36,5686 грн./$1.
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
|Дата
|Загалом
|НБУ
|Банки
|Юрособи
|Тергромади
|Фізособи
|Нерезиденти
|на 04.01.21
|991741.82
|324566.70
|514516.73
|57091.54
|180.18
|11012.48
|84374.19
|на 04.01.22
|1054430.45
|312600.90
|543124.69
|82398.30
|77.34
|24893.63
|91335.58
|на 01.02.22
|1051535.74
|310100.90
|551857.50
|83590.73
|175.95
|25644.85
|80165.80
|на 01.03.22
|1010419.13
|310100.90
|521332.73
|79962.73
|98.61
|25295.14
|73629.02
|на 01.04.22
|1040726.40
|330100.90
|532210.38
|79203.39
|98.86
|25442.31
|73670.56
|на 02.05.22
|1087124.79
|380100.90
|535104.55
|73222.17
|0.00
|25448.06
|73249.11
|на 01.06.22
|1137320.89
|430100.90
|534408.08
|73179.51
|199.15
|28233.80
|71199.45
|на 01.07.22
|1217396.58
|531100.90
|521229.19
|66357.33
|399.22
|28280.54
|70029.40
|на 01.08.22
|1246213.21
|556100.90
|526352.67
|64231.28
|530.00
|29144.65
|69853.71
|на 18.08.22
|1233063.05
|559489.61
|508648.44
|65797.11
|530.00
|29607.26
|68990.61
|на 19.08.22
|1233091.58
|559489.61
|508584.25
|65582.60
|530.00
|29686.80
|69218.32
|на 22.08.22
|1237783.72
|564489.61
|508174.22
|65609.40
|530.00
|29730.51
|69249.98
Дані: НБУ