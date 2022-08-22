Портфель ОВДП у власності НБУ скоротився на 5 млрд грн

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу на 22 серпня 2022 року.

Офіційний курс на 22 серпня – 36,5686 грн./$1.

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

Дата Загалом НБУ Банки Юрособи Тергромади Фізособи Нерезиденти на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19 на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58 на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80 на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02 на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56 на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11 на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45 на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40 на 01.08.22 1246213.21 556100.90 526352.67 64231.28 530.00 29144.65 69853.71 на 18.08.22 1233063.05 559489.61 508648.44 65797.11 530.00 29607.26 68990.61 на 19.08.22 1233091.58 559489.61 508584.25 65582.60 530.00 29686.80 69218.32 на 22.08.22 1237783.72 564489.61 508174.22 65609.40 530.00 29730.51 69249.98

Дані: НБУ