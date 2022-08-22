Економіка

15:10 22.08.2022

Портфель ОВДП у власності НБУ скоротився на 5 млрд грн

1 хв читати

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу на 22 серпня 2022 року.

Офіційний курс на 22 серпня – 36,5686 грн./$1.

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

Дата Загалом НБУ Банки Юрособи Тергромади Фізособи Нерезиденти
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 01.08.22 1246213.21 556100.90 526352.67 64231.28 530.00 29144.65 69853.71
на 18.08.22 1233063.05 559489.61 508648.44 65797.11 530.00 29607.26 68990.61
на 19.08.22 1233091.58 559489.61 508584.25 65582.60 530.00 29686.80 69218.32
на 22.08.22 1237783.72 564489.61 508174.22 65609.40 530.00 29730.51 69249.98

Дані: НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%

Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

"Нафтогазу" не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними

Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

ОСТАННЄ

Титанова "Велта" отримала відшкодування ПДВ за січень майже на 16 млн грн

Ціни на нафту перейшли до слабкого зростання, Brent - $97 за барель

Індекс UX за 2-й тиждень виріс на 4,5%: обсяги залишаються мізерними, але з'явилися двосторонні котирування

S&P підвищило рейтинг України до "ССС+", очікує спаду ВВП на 40% в 2022 р. і ослаблення гривні

Подоляк про рішення Wizzair через критику зупинити рейси з Москви: кожна єврокомпанія має пам'ятати, що співпраця з РФ - самогубство для бізнесу

Міністерка енергетики США сподівається на тверду позицію Європи в забороні запуску ПП-2

Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

НБУ дозволив банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях

Кабмін перерозподілив 250 млн грн із закупівлі ліків на реставрацію мосту Патона та на пункти пропуску на кордоні

Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку – глава Мінцифри

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА