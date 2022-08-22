Титанова "Велта" отримала відшкодування ПДВ за січень майже на 16 млн грн

Компанії "Велта" з активами з видобутку титаномістких руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) після невеликої затримки отримала відшкодування з податку на додану вартість (ПДВ) за надану на експорт продукцію в розмірі близько 16 млн грн.

"Ми сьогодні отримали ПДВ за січень. Вважаю це добрим сигналом!" - написав СЕО та співвласник компанії "Велта" Андрій Бродський на своїй фейсбук-сторінці у понеділок.

Раніше топменеджер повідомляв, що "Велта" сплатила податків сумарно на 26,5 млн грн та наявність заборгованості податкових органів перед компанією з ПДВ, тоді як Бюро економічної безпеки (БЕБ) України розслідує справу про недоплату 28 млн грн.

"Останні податкові виплати нашої групи та компанії "Велта" – 5 млн грн податку на зарплату, 19 млн грн податок на надра – це ми вже сплатили державі. Цього місяця, щоб підтримати країну, ще сплатимо 2,5 млн грн податку на прибуток - не за боргом, а добровільно, так би мовити, за велінням серця. Загальна сума становитиме 26,5 млн грн. А БЕБ продовжують активно шукати недоплачені 28 млн грн", - констатував раніше Бродський, вказавши на відшкодування компанії ПДВ.

"15,7 млн грн ПДВ за січень підтверджено перевіркою податкової і мали надійти протягом п'яти днів, тобто 5 серпня. Додаю скрин для прискіпливих. Ще раз наголошую: нічого "Велті" не повернули! Якщо ж говорити про загальний обсяг ПДВ, який у нас є повне право пред'явити до сплати, - 40-50 млн грн з початку року. Уявляєте 28 млн грн міфічної несплати та 65,7 млн грн завислих реальних коштів нашої компанії?", - зазначив тоді СЕО.

Як повідомлялося, керівництво компанії "Велта" заявило про тиск на бізнес із боку БЕБ. Так, 20 липня співробітники Бюро вилучили у ТОВ "ВКФ "Велта" у Дніпрі документи та вручили Бродському повістку на допит. Формальним приводом стало нібито завищення податкового кредиту на 28 млн грн, яке, за твердженням "Велти", не встановлено та не підтверджено. "Велта" заявила про тиск із боку правоохоронних органів із ознаками рейдерства.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток та виробництво ільменітового концентрату. З 2012 року компанія здійснює видобуток та переробку титанової сировини на Бирзулівському родовищі (Кіровоградська обл.).

Крім того, вона має ліцензію на промислову розробку Лікарівського родовища-аналогу. "Велта" неодноразово заявляла про плани побудови вертикально інтернованої групи від видобутку сировини до виробництва кінцевих виробів із титану.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005415253398