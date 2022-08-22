Ціни на нафту перейшли до слабкого зростання, Brent - $97 за барель

Ціни на нафту перейшли до слабкого зростання під час торгів удень у понеділок.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:20 у понеділок становить $97,03 за барель, що на $0,31 (0,32%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $90,79 за барель, що на $0,35 (0,39%) більше за підсумкове значення попередньої сесії.

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) призупинив експлуатацію двох із трьох нафтоналивних причалів на морському терміналі через ушкодження. "Використання одного ВПУ наразі дозволить виконати заявки відправників вантажу у знижених обсягах", - йдеться в повідомленні КТК.

У центрі уваги учасників ринку залишається ситуація навколо іранської ядерної угоди. Президент США Джо Байден у неділю обговорив із лідерами Франції, Німеччини та Великобританії переговори про ядерну угоду, а також необхідність посилити підтримку партнерів у Близькосхідному регіоні, повідомляє агентство Bloomberg.

Тим часом Іран офіційно відмовився від вимоги скасування санкцій щодо Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яка була однією з головних перешкод на шляху відновлення ядерної угоди, повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

Також ринок стежить за ситуацією у Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі. Влада провінції Сичуань продовжила обмеження на постачання електроенергії промисловим підприємствам і вжила інших екстрених заходів для боротьби із перебоями в енергопостачанні, пише Treading Economics. Все це негативно впливає на активність у промисловому секторі регіону.