На українському ринку пшеничного борошна зберігається знижувальна цінова динаміка - "АПК-Інформ"

В Україні триває зниження цін пропозиції на пшеничне борошно, станом на 20 липня ціни на борошно вищого та першого сорту перебувають в діапазоні відповідно 10,5-12,6 тис. грн/тонна та 10,2-12,4 тис. грн/тонна на умовах самовивезення (EXW), що на 0,1-0,4 тис. грн/тонна нижче за показники початку минулого тижня.

При цьому окремі борошномели, особливо в західних областях, знизили відпускні ціни на пшеничне борошно на 0,5-0,6 тис. грн/тонна, повідомляється на сайті агентства "АПК-Інформ" у середу.

Уточнюється, що більшість факторів тиску на ціни на ринку залишилися незмінними: помірний попит покупців та поступове його зниження, посилення конкуренції між переробниками та насичення внутрішнього ринку на тлі практично відсутнього експорту борошна. Проте, деяку підтримку цінам продовжує надавати висока вартість логістики при закупівлі сировини в умовах паливної кризи, що триває в Україні.

Як повідомлялося, за 15 днів із початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна експортувала 1,7 тис. тонн борошна, що у 3,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2021/2022 МР.