Економіка

18:20 20.07.2022

Альянс Банк до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення на західній Україні – Юлія Фролова

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Альянс Банк до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення на західній Україні – Юлія Фролова

Щоб задовольнити клієнтів, які тимчасово змінили місцезнаходження та проводять вимушену релокацію бізнесу в західні регіони країни, Альянс Банк до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення в Івано-Франківську, Рівному, Луцьку та Тернополі, повідомила Голова правління Альянсу Банку Юлія Фролова в інтерв'ю банківському порталу «Financial club»..

Альянс Банк пропонує фінансування агробізнесу за програмою Європейського інвестиційного банку, бо вважає підтримку аграріїв пріоритетною у 2022 році.  В умовах війни всі клієнти банку мають змогу отримати кредит на розвиток своєї справи без застави, підписавши договір дистанційно. «Навесні для проведення посівної компанії Альянс Банк вже видав 355 млн грн», - повідомила Юлія Фролова.

«Альянс Банк продовжив активну співпрацю з IFC у рамках Глобальної програми торговельного фінансування – Global Trade Finance Program (GTFP). Лінія торговельного фінансування дозволить Банку надавати своїм клієнтам необхідну підтримку при проведенні зовнішньоекономічних операцій. Попит на банківські продукти також змінюється в реаліях військового стану. Якщо в перші тижні клієнтів цікавили лише розрахунки за товари та послуги, то сьогодні вже є перші ознаки відновлення бізнес активності та попит на довгострокове фінансування бізнесу», - повідомляє Юлія Фролова.

За період лютий-квітень кредитними канікулами скористались майже 60% клієнтів банку, в основному - клієнти мікробізнесу. Більш ніж половина клієнтів повертається до погашення кредитів за новим графіком. Для клієнтів, які досі не змогли адаптувати свій бізнес до нових реалій, банк готовий пролонгувати кредитні канікули.  

«Сьогодні ми вважаємо найважливішим  підтримувати клієнтів для подальшого розвитку української економіки. Готові забезпечити кредитування підприємців із урахуванням усіх ризиків. Акціонери банку підтримують наші рішення, а комунікація насамперед спрямована на реалізацію стратегії розвитку у воєнних умовах», - коментує Голова правління Альянс Банку Юлія Фролова.

24 червня «Baker Tilly Ukraine» завершили проведення річного аудиту фінансової звітності Альянс Банку за 2021 рік. Зростання валюти балансу перевищило 4 млрд грн (+36%), а прибуток за результатами 2021 року сягнув рекордного значення 331 млн грн. Фактичне значення показника адекватності капіталу більш, ніж удвічі перевищило нормативне значення, що встановлює НБУ. Національний банк України в листі від 22 червня зазначив, що Альянс Банк дотримується установлених Національним банком вимог щодо значень економічних нормативів.  Головний акціонер Альянс Банку Олександр Сосіс відомий як засновник і співвласник страхової групи «АСКА».

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