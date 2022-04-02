Економіка

17:08 02.04.2022

Україна витрачає на місяць бойових дій близько $10 млрд

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Україна витрачає на місяць бойових дій близько $10 млрд

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць бойових дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд.

Такі цифри були озвучені на нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський з економічним блоком Офісу глави держави і Кабінету Міністрів, повідомила пресслужба глави держави.

"На нараді обговорили джерела фінансування видатків, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті зачепили перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, заплановану на квітень", - зазначено в повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

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Інтерфакс-Україна
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