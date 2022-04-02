Україна продовжила на 90 днів після війни терміни підтвердження прав інтелектуальної власності

Терміни, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності, а також процедурами набуття цих прав, призупинені на час воєнного стану, такий закон "Про захист інтересів у сфері інтелектуальної власності в період воєнного стану" (№7228) ухвалила Верховна Рада 1 квітня 321 голосом за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Запропоновано можливість уповноваженим особам подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), надання яких вимагається спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності та іншими підзаконними актами, протягом 90 днів із дня скасування воєнного стану, без сплати збору за продовження або оновлення відповідних термінів", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

У самому законі зазначається, що майнові права інтелектуальної власності, термін дії яких закінчується протягом дії воєнного стану, залишаються в силі до дня, наступного за днем скасування воєнного стану.

"Зупинення перебігу термінів для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також термінів процедур отримання цих прав не припиняє силу майнових прав інтелектуальної власності", – наголошується в прийнятому документі.