Економіка

15:45 02.04.2022

Україна продовжила на 90 днів після війни терміни підтвердження прав інтелектуальної власності

1 хв читати
Україна продовжила на 90 днів після війни терміни підтвердження прав інтелектуальної власності

Терміни, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності, а також процедурами набуття цих прав, призупинені на час воєнного стану, такий закон "Про захист інтересів у сфері інтелектуальної власності в період воєнного стану" (№7228) ухвалила Верховна Рада 1 квітня 321 голосом за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Запропоновано можливість уповноваженим особам подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), надання яких вимагається спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності та іншими підзаконними актами, протягом 90 днів із дня скасування воєнного стану, без сплати збору за продовження або оновлення відповідних термінів", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

У самому законі зазначається, що майнові права інтелектуальної власності, термін дії яких закінчується протягом дії воєнного стану, залишаються в силі до дня, наступного за днем скасування воєнного стану.

"Зупинення перебігу термінів для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також термінів процедур отримання цих прав не припиняє силу майнових прав інтелектуальної власності", – наголошується в прийнятому документі.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нове газове родовище відкрито у Львівській області - голова ОВА

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців" для виплати 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого

Рада запровадила 100% гарантію вкладів на час війни та 600 тис. грн після її завершення

ОСТАННЄ

Нове газове родовище відкрито у Львівській області - голова ОВА

"Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня із Краматорська

"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України в I-му кв.-2022 у 16%

Загальний фонд держбюджету в 1 кв.-2022 зведений із дефіцитом 67,5 млрд грн

Світовий банк стурбований ситуацією із продовольством на Близькому Сході через війну в Україні

Засновник Rozetka повідомив про втрату 25 магазинів, значне скорочення товарообігу

Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

Кабмін збільшив розміри резервного фонду на 73,3 млрд грн для на забезпечення ключових потреб армії та економіки - Шмигаль

Україна засіяла с/г культурами вже 4,4% від запланованих площ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА