Президент Асоціації українських банків Дубас розповів, як забезпечується фінансова оборона Харкова

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас приїхав до Харкова, щоб підтримати харків'ян та обговорити допомогу банківській системі регіону. Про це повідомляє видання "STATUS QUO". Дубас зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим та акціонером "Мегабанку" Віктором Суботіним.

Президент АУБ відзначив роль харківського "Мегабанку" у забезпеченні життєдіяльності Харкова.

"Мегабанк" сьогодні проводить комунальні платежі через Єдиний розрахунковий центр, і наше завдання – допомогти "Мегабанку" всім, чим можливо. Ця установа тримає фінансову оборону Харкова, забезпечує роботу своїх відділень, дає можливість людям здійснювати свої платежі, знімати готівку у банкоматах", - зазначив Андрій Дубас.

Він також розповів про допомогу, яка надходить від закордонних асоціацій банків.

"На сьогодні АУБ звернулася до банківських асоціацій Чехії, Німеччини, Польщі та інших країн із проханням допомогти банківській системі України впоратися з кількома викликами. Наприклад, йдеться про бронеавтомобілі, які українські банки передали для потреб територіальної оборони та ЗСУ у перші дні війни", - сказав Дубас.

У свою чергу, представник "Мегабанку" Віктор Суботін повідомив, що "Мегабанк" є базовим банком для комунальної інфраструктури міста.

"Усі комунальні підприємства мають рахунки в "Мегабанку", і ми забезпечуємо всі готівкові та безготівкові розрахунки", - сказав Суботін.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Кирило Шевченко зустрівся з керівником місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Холар та обговорив відкриття спецрахунку для допомоги Україні від інших держав.