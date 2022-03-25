ЄС погодив нові правила щодо обмеження впливу технологічних гігантів

Влада Європейського Союзу погодила попередню угоду, спрямовану на посилення контролю за найбільшими IT-компаніями.

За допомогою нових правил держави блоку розраховують завадити таким компаніям, як Google і Apple Inc., домінувати на цифрових ринках, пише MarketWatch.

Раніше ЄС застосовував практику великих штрафів для ІТ-компаній за порушення антимонопольного законодавства.

Переговорники від Європейського парламенту та Європейської ради досягли угоди з нової ініціативи, яка отримала назву Digital Markets Act, через декілька місяців обговорень. Тепер попередню угоду мають схвалити ці два інститути ЄС.

Нові правила позбавлять IT-компанії можливості надавати своїм продуктам та послугам більш високий рейтинг порівняно з іншими виробниками та повторно використовувати дані, отримані з різних пристроїв. Більш жорсткі обмеження також стосуються таргетованої реклами та різноманітних меседжерів і соціальних мереж.

У межах Digital Markets Act компаніями, на які поширюватимуться нові правила, вважаються фірми з річною виручкою в Європі на рівні щонайменше 7,5 млрд євро за минулі три роки. Їх ринкова вартість оцінюється щонайменше у 75 млрд євро, вони надають послуги не менше ніж у трьох країнах ЄС, а кількість їх користувачів становить 45 млн, а також 10 тис. бізнес-клієнтів, зареєстрованих у Євросоюзі.

За порушення правил буде передбачено масштабний штраф: до 10% від річного прибутку компанії. Штраф за повторне порушення становитиме до 20% від глобального доходу, що може становити декілька мільярдів доларів.