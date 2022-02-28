Нацкомзв'язку пропонує безоплатно передати мобільним операторам у тимчасове користування вільні смуги частот для забезпечення зв'язку

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України (Нацкомзв'язку), ініціює рішення передати мобільним операторам у тимчасове безоплатне користування вільні смуги частот для забезпечення зв'язку громадян України.

Як зазначається у повідомленні на сайті Нацкомзв'язку, таке рішення комісія ухвалила з метою сприяння запровадженню воєнного стану в Україні та у зв'язку з навантаженням мереж операторів мобільного зв'язку у місцях великого скупчення людей (великі міста-мільйонники, західні прикордонні території).

"З огляду на значне зростання трафіку, НКЕК підтримує та ініціює перед Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ, у воєнний час відповідає за координацію використання радіочастотного ресурсу та доступу до мереж загального зв’язку) рішення дозволити тимчасове застосування технічних засобів електронних комунікацій (базових станцій) для користування смугами радіочастот… для міжнародного рухомого зв’язку (ІМТ) у стандартах 3G (UMTS) та 4G (LTE)", - наголошується в повідомленні.

Так, Нацкомзв'язку пропонує передати операторам такі частоти:

- 1935...1940/2125...2130 МГц на всій території України (потреба оператора lifecell);

- 1940...1945/2130...2135 МГц на всій території України за винятком Києва (потреба оператора "Vodafone Україна");

- 1945...1950/2135...2140 МГц на всій території України (потреба оператора "Київстар").

Оператори найближчим часом отримають погодження Нацкомзв'язку на тимчасове використання радіообладнання для тестування експериментальних зразків радіообладнання на термін до 90 днів.