Економіка

02:23 27.02.2022

"Сільпо" збільшив ліміт зняття готівки на касі супермаркетів до 6 тис. грн, впроваджує електронні чеки

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Мережа супермаркетів "Сільпо" збільшила ліміт зняття готівки на касах своїх магазинів з 500 грн. до 6 тис. грн., а також впроваджує електронні чеки.

"Ми збільшили ліміт зняття готівки на касі в одному чеку до 6000 грн. Приймаються картки всіх банків України обох платіжних систем", - повідомляється на сторінці мережі Facebook.

Крім того, у мережі повідомили про запровадження електронних чеків через нестачу паперу для касових апаратів. Чеки будуть доступні у мобільному додатку "Сільпо".

"Сільпо" нагадує, що магазини мережі закриті під час дії комендантської години. У Києві супермаркети мережі закриті до 8.00 понеділка, 28 лютого. Інформація про відкриті магазини оновлюється в Телеграм-каналі та Viber компанії https://silpo.ua/contacts

Джерело: https://www.facebook.com/silpo/posts/5279528395391360

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