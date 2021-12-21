Экономика

19:45 21.12.2021

Минфин снова чуть поднял ставки гривневых ОВГЗ и увеличил их продажи до 12,1 млрд грн

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Минфин снова чуть поднял ставки гривневых ОВГЗ и увеличил их продажи до 12,1 млрд грн

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 21 декабря привлекло 12,1 млрд грн – вдвое больше чем неделей ранее (5,8 млрд грн), для чего увеличило число аукционов до 9-ти и вновь слегка подняло ставки.

В то же время, согласно сообщению на сайте, ведомство отказалось от 2,75 млрд по ставкам до 13,09% на 22 месяца, повысив доходность этих бумаг только на 20 базисных пунктов – до 12,85% и получив под нее 2,04 млрд грн.

Почти 32% поступлений обеспечило первичное размещение 5-мес. ОВГЗ – 3,8 млрд грн под 10,8%, тогда как неделю назад 6 мес.-бумаги продавались под 10,75%.

Еще 2,6 млрд принесли 12-мес. ОВГЗ, ставку отсечения по которым Минфин поднял на 5 б.п. – до 11,9%, а 1,7 млрд грн обеспечили двухмесячные облигации, ставка по которым осталась на уровне 10,5%.

Два выпуска 3-летних бумаг принесли почти 1 млрд грн под 12,9%, а 30-мес. выпуск под 12,85% - 0,88 млрд грн. Наконец 5-летних бумаг было продано под прежние 13,25% всего на 60 млн грн, но еще меньше поступило от продажи 14-мес. ОВГЗ под 11,88% – 4 млн грн.

Всего было удовлетворено 97 из 101 заявок. Минфин отказался от 100 млн грн под 10,7% на 2 месяца и от 25 млн грн под 12,95% на три года.

Средневзвешенная ставка выросла до 11,67% с 11,26% на прошлой неделе, средневзвешенный срок – до 13,3 с 10 месяцев.

Кроме того, Минфин третью неделю подряд предлагал валютные облигации, и привлек $307 млн под 3,7% на год.

Теги: #аукцион #овгз #минфин
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