Украина в 2021г собрала 84 млн зерновых и зернобобовых и 22,6 млн тонн масличных – министр агрополитики

Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн: зерновых и зернобобовых – 84 млн грн и масличных – 22,6 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook.

"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз", – написал он.

В минувшем году урожай зерновых и зернобобовых составил около 65,5 млн тонн, масличных – 18,5 млн тонн.

Лещенко уточнил, что пшеницы было собрано 32,4 млн тонн против 25,1 млн тонн год назад, ячменя – 10 млн тонн (7,8 млн тонн), гречихи – 110 тыс. тонн (106,5 тыс. тонн), кукурузы – 40 млн тонн (35,9 млн тонн), гороха – 581,5 тыс. тонн (516,2 тыс. тонн), проса – 191 тыс. тонн (244 тыс. тонн).

Урожай подсолнечника, по данным министра, составил 16,3 млн тонн (13,1 млн тонн), сои – 3,4 млн. тонн (2,8 млн тонн) и рапса – 2,9 млн тонн (2,6 млн тонн).

По словам министра, помимо благоприятных погодных условий такому результату содействовала выдача аграриям свыше 30 млрд грн кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Со следующего года мы запускаем Фонд частичного гарантирования кредитов. Он позволит профинансировать именно малых аграриев, возделывающих до 500 га, на 24 млрд грн в год", – добавил Лещенко. Он указал, что механизмы кредитования будут подобны тем, которые предусмотрены программой "5-7-9%".

Министр также отметил, что в этом году была начата ирригационная реформа, и в ближайшие дни Минагрополитики направит первые выплаты аграриям, вложившим средства в восстановление мелиоративной инфраструктуры.

"В самом начале следующего года мы планируем принять во втором чтении законопроект об объединении водопользователей, который станет залогом устойчивого развития отрасли, массового притока частных инвестиций в орошение. Как результат, в пятилетней перспективе, а может быть и раньше, рекордные урожаи станут для нас привычной практикой", – заявил Лещенко.

По его словам, помимо того в 2022 году будет полноценно функционировать электронный государственный реестр дотаций и агрострахования.