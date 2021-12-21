Экономика

14:39 21.12.2021

Похолодание увеличило потребление э/э в Украине на 1 ГВт, но резервы мощностей еще значительны – глава Минэнерго

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Похолодание увеличило потребление э/э в Украине на 1 ГВт, но резервы мощностей еще значительны – глава Минэнерго

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за похолодания увеличилось во вторник на 1 ГВт – до 22,5 ГВт, но страна располагает необходимыми резервами мощностей, заверил министр энергетики Герман Галущенко.

"При таком потреблении на сегодня мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить (потребителей - ИФ) соответствующим объемом электроэнергии", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Теги: #электроэнергия #галущенко #минэнерго
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