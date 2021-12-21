МАУ в 2022г планирует расширить флот до 30 самолетов, на 30% увеличить количество рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), согласно предложенной менеджментом компании финансовой стратегии, ожидает в 2022 году увеличения пассажиропотока на 34% по сравнению с 2021 годом - до 4,3 млн чел., при этом количество рейсов должно возрасти на 30% - более чем до 37 тыс. в год.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, соответствующие показатели заложены в ее бюджете на 2022 год, который накануне утвердил наблюдательный совет.

Руководство авиакомпании акцентирует внимание на динамичном увеличении объема регулярных пассажирских перевозок в 2022 году, соответственно, заложив снижение чартерных программ – до минус 34%. Что касается грузов и почты, то МАУ планирует увеличить динамику перевозок почти на 36% по сравнению с 2021 годом.

"В бюджет заложено, что 2022-й станет годом расширения флота МАУ после вынужденного сокращения в 2020-2021 гг., а также возвращения в его состав дальнемагистральных самолетов типа Boeing-777. Набсовет подтвердил рестарт дальнемагистральных рейсов – Нью-Йорк, Торонто, Дели. Также мы готовимся к возобновлению работы хаба в аэропорту "Борисполь" (Киев) с тремя волнами разлета. В целом перезапуск сети МАУ должен составить 60% от показателя докризисного 2019 года", – цитируется СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.

В настоящее время флот МАУ состоит из 25 самолетов.