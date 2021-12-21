Экономика

12:10 21.12.2021

Зеленский надеется подписать договор о ЗСТ с Турцией в ходе визита Эрдогана в Украину в начале 2022г

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Зеленский надеется подписать договор о ЗСТ с Турцией в ходе визита Эрдогана в Украину в начале 2022г

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется подписать соглашения о зоне свободной торговли с Турцией в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в начале следующего года.

"Именно экономика и совместный экономический интерес государств усиливает политическое партнерство между странами. Украинской продукции за рубежом должно становиться больше. Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Канадой, Израилем. Финализируем, очень в это верю, с Турцией - в начале следующего года, когда будет визит Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", - заявил Зеленский, выступая на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Теги: #зеленский #турция #зст
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