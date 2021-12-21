Экономика

10:58 21.12.2021

ТЭС "ДТЭК Энерго" за 11 мес. увеличило отпуск электроэнергии на 9,6%

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ТЭС "ДТЭК Энерго" за 11 мес. увеличило отпуск электроэнергии на 9,6%

Тепловые электростанции "ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2021 года увеличили отпуск электроэнергии на 9,6% (на 1,978 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 22,565 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в ноябре отпуск э/э тепловой генерацией ДТЭК составил почти 2,4 млрд кВт-ч.

"Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования показатель за последние 10 месяцев", - отметил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

В компании напомнили, что для обеспечения генерации ТЭС "ДТЭК Энерго" используют уголь собственной добычи, и импортируемый. Так, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн тонн угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть около 17 млн тонн газового угля.

"ДТЭК Энерго" продолжает импортировать топливо для нужд собственной генерации. В ноябре было импортировано 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца – около 455 тыс. тонн. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн тонн импортного угля.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Установленная электрическая мощность тепловой генерации в составе "Востокэнерго", "Днипроэнерго" и "Захидэнерго" – 13,3 ГВт.

Теги: #дтэк_энерго #электроэнергия #тарифы
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