Экономика

09:39 21.12.2021

Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов превысила 1 млрд грн - Гетманцев

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Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов превысила 1 млрд грн - Гетманцев

Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Имеем первый миллиард (гривень – ИФ) задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", – написал он в "Телеграм-канале" во вторник.

Сбор в государственный бюджет с указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.

 

Теги: #гетманцев #декларації #доходи #амністія
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