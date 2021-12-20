Экономика

20:33 20.12.2021

Бюджет 2022 г. предусматривает выплаты компенсации для получения жилья для внутренне перемещенных лиц, признанных УБД

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Бюджет 2022 г. предусматривает выплаты компенсации для получения жилья для внутренне перемещенных лиц, признанных УБД

Бюджет 2022 г. предусматривает выплаты денежной компенсации для получения жилья для внутренне перемещенных лиц, признанных участниками боевых действий (УБД), на это предусмотрено 6,18 млрд грн, заявила член президиума Всеукраинского профсоюза участников боевых действий Елена Дума.

"Увеличенные расходы по этой статье свидетельствуют о реализации государством обязательств перед 4 тысячами воинов и ветеранов, оставшихся без жилья в результате российской агрессии и оккупации АР Крым", - сказала Дума в интервью изданию "Факты".

По ее словам, это беспрецендентное финансирование, отметив, что для сравнения, в 2021 году в госбюджете было заложено около 1 миллиарда, из которых только 615 млн – на обеспечение жильем защитников.

"Я лично знаю, сколько сил положено участниками боевых действий для получения такого результата. Это были и акции, и круглые столы, рабочие группы с ведомствами и встречи с президентом. Как заместитель ОГА, направляя и координируя соцсферу, достаточно владею ситуацией о работе Офиса президента от создания Консультативного совета по делам ветеранов в каждом регионе до реализации вопросов увеличения финансирования ряда программ для ветеранов и, например, создания цифрового реестра ветеранов", - добавила она.

Теги: #выплаты #донбасс
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