Экономика

19:36 20.12.2021

В ОТП Банке называют катастрофическим разрыв между согласованными и выданными ипотечными кредитами

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В ОТП Банке называют катастрофическим разрыв между согласованными и выданными ипотечными кредитами

Разрыв между согласованными ОТП Банком (Киев) ипотечными кредитами и выданными катастрофический, сказал глава правления банка Владимир Мудрый.

"Количество заявок, которые поступают, с каждым месяцем растет, но существенного объема выдачи нет. Разрыв между тем, что банк согласовывает и что выдает, просто катастрофический. То есть мы согласовываем людям кредит, но за финальной сделкой они часто не возвращаются", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Мудрого, ипотечный рынок стоит на одном уровне уже несколько месяцев.

"В начале года он начал очень сильно расти, но потом, когда начала повышаться учетная ставка и появилось больше сигналов о том, что инфляция будет выше, чем предполагалось сначала, темпы выдачи кредитов перестали увеличиваться", – отметил он.

Глава правления банка добавил, что в ипотечном кредитовании клиенты изменили свое поведение, в частности, если раньше они сначала находили квартиру, а затем искали банк, который бы согласился выдать кредит на ее покупку, то теперь клиенты сперва интересуются суммой, на которую они могут рассчитывать, и только потом занимаются поисками квартиры.


Полный текст второй части интервью с Владимиром Мудрым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ипотека #банк #отп
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