Экономика

18:58 20.12.2021

"Укрэнерго" на фоне похолодания прогнозирует рост потребления электроэнергии на 21 декабря почти на 4%

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"Укрэнерго" на фоне похолодания прогнозирует рост потребления электроэнергии на 21 декабря почти на 4%

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" прогнозирует рост потребления электроэнергии на вторник, 21 декабря, на фоне снижения температуры на 3,58% по сравнению с прогнозом на понедельник.

Согласно информации на сайте "Укрэнерго", 21 декабря суточное потребление электроэнергии ожидается на уровне 506 тыс МВт-ч, на сегодня планировалось 488,5 тыс. МВт-ч. При этом расчеты базируются на прогнозах снижения температуры воздуха сразу на 6 градусов с минус 0,5 до минус 6,5 градусов.

Согласно отчетам на сайте системного оператора, с 13 по 16 декабря потребление колебалось в пределах от 487 тыс. МВт-ч до 491,4 тыс. МВт-ч.

Вместе с тем по обновленным данным на сайте ENTSO-E по состоянию на вечер понедельника импорт электроэнергии из Беларуси на сегодня составляет по 500 МВт на все часы, кроме первых трех, когда он был на уровне 399 МВт-ч. На вторник планируется ровным графиком по 500 МВт-ч, что составляет 1% от прогнозируемого потребления.

Как сообщалось, согласно прогнозам на вторник, 21 декабря, температура ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в южной части страны и на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В Киеве температура в течение суток 7-9° мороза.

В среду, 22 декабря, температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью снизиться до 14-19° мороза, днем до 8-13° мороза; в южной и западной части страны ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

Теги: #укрэнерго #прогноз
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