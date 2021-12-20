Экономика

18:21 20.12.2021

ОТП Банк на 100% фондируется внутри страны – глава правления

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ОТП Банк на 100% фондируется внутри страны – глава правления

ОТП Банк (Киев) на 100% фондируется внутри страны, сообщил глава правления банка Владимир Мудрый.

"ОТП Банк на 100% фондируется внутри страны и этого достаточно. (...) И (за счет – ИФ) физлиц, и юрлиц. В ОТП Банке у каждой бизнес-линии стоит задача обеспечить фондирование своих активных операций в рамках бизнес-плана, это принцип self-funding", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мудрый отметил, что в связи с нормативом Н7 (норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента – ИФ), то есть лимитом на связанное лицо ОТП Лизинг финансируется за счет ЕБРР и других финансовых международных организаций.

"Там мы все-таки привлекаем внешних инвесторов, но это финансирование привлекается и за счет глобальных игроков", – добавил глава правления.

Теги: #отп_банк
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