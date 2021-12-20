Поток клиентов в отделениях ОТП Банка упал на 35% из-за COVID-19 - глава правления

Поток клиентов в отделениях ОТП Банка упал на 35% из-за пандемии COVID-19, сообщил глава правления банка Владимир Мудрый в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас поток в отделениях упал на 35%. И такое падение потока имеет влияние на эффективность", – сказал он.

Мудрый добавил, что в связи с этим, среднесрочной задачей банка является перевод всех продуктов в онлайн.

"Отделения есть и будут. Например, для той же ипотеки, покупки/продажи ценных бумаг, других более сложных и долгосрочных продуктов. Поэтому отделения перестраиваются для выполнения новых функций", – отметил Мудрый.

Глава правления банка подчеркнул, что доля наличных в обороте еще очень большая, поэтому многим клиентам нужно приходить в отделение и пользоваться кассой.

По информации главы правления, количество отделений ОТП Банка сохраняется на уровне 86 (+/-1).