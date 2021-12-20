Глава фракции "Слуга народа": в I кв.-2022 анонсируем большую налоговую реформу

Фракция "Слуга народа" в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"В первом квартале следующего года анонсируем большую налоговую реформу для бизнеса – его представители, думаю, будут довольны", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал (НВК).

По словам Арахамии, речь также пойдет о разделении компаний по рискам.

"Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате, человек понимает, что он в зеленой зоне с благоприятным климатом, в желтой с потенциальным риском или в красной, тогда пощады не будет, и государство применит к нему всевозможные "карательные меры", – пояснил Арахамия.

При этом в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с "зеленым паспортом", добавил он.

"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой орган проверяющий представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", – сказал Арахамия.

По его словам, также фракция намерена сделать ставку на туристическую отрасль и привлечение туристов в Украину.

"Большую ставку делаем на приток туристов в Украину. Люди соскучились по путешествиям. Мы видели, как в этом году правильно продуманная инициатива в несколько раз увеличила количество туристов из арабских стран и привела очень много денег в Украину. У нас есть несколько подобных "пилотов", которые позволят сервисным индустриям дышать свободнее, дадут им возможность заработать после двух ковидных лет", – отметил Давид Арахамия.