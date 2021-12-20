Арахамия допускает расширение в будущем действия "экономического паспорта" на пенсионеров

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает расширение действия "экономического паспорта" украинца на лиц преклонного возраста, в частности, старше 70-80 лет.

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" украинца - ИФ) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Поскольку у пенсионеров (особенно старше 70-80 лет) вообще нет возможности дополнительных заработков и им надо получать безусловный базовый доход. Но недовольные и критики будут всегда. Тут важно, что мы первые сделали этот шаг, и средства за использование украинских недр будут направляться на персональные банковские счета детей и в будущем они смогут использовать их на обучение, покупку жилья", – добавил Арахамия.

Глава фракции отрицает возможность отмены "экономических паспортов" в дальнейшем.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", – полагает парламентарий.

Как сообщалось, президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте (№№6394-6396) предусматривает отчисление с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа в счет накоплений для экономического паспорта. Законопроекты также предусматривают ежегодное повышение доли отчислений с ренты на добычу полезных ископаемых на 5 п.п. - до 70% в 2030-м, а доли отчислений с ренты на добычу нефти и газа - до 95% в 2033-м. Участниками Фонда будущих поколений, который будет аккумулировать взносы на индивидуальных счетах, станут рожденные с 2019 года дети. Согласно законопроектам, выплаты из системы экономического паспорта смогут быть израсходованы на учебу, покупку личного жилья после вступления в полнолетие, а также лечение тяжелых заболеваний или при наличии критических состояний здоровья до достижения 18 лет.