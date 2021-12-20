Экономика

09:32 20.12.2021

Цена газа в Европе превысила $1900/тыс. куб. м в ожидании первых морозов

1 мин читать
Цена газа в Европе превысила $1900/тыс. куб. м в ожидании первых морозов

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник взлетела выше $1900 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" и приближению нового похолодания.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1921 за тысячу кубометров.

С конца прошлой недели "Газпром" сократил и без того скромное бронирование газопровода "Ямал-Европа".

На этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.

Теги: #газ #европа #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 18.12.2021
Зеленский поддержал ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа"

Зеленский поддержал ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе "Креативная Европа"

07:36 18.12.2021
Представитель Пентагона заявил, что не располагает сведениями о возможном наращивании войск НАТО в Восточной Европе

Представитель Пентагона заявил, что не располагает сведениями о возможном наращивании войск НАТО в Восточной Европе

19:07 17.12.2021
Украина намерена увеличить добычу природного газа с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год за 3-4 года

Украина намерена увеличить добычу природного газа с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год за 3-4 года

12:12 17.12.2021
Глава "Нафтогаза" предупредил о невозможности долго покрывать большой разрыв между рыночной и текущей бытовой ценой газа

Глава "Нафтогаза" предупредил о невозможности долго покрывать большой разрыв между рыночной и текущей бытовой ценой газа

11:25 17.12.2021
Украина рассматривает возможность поставок СПГ с терминала в Клайпеде

Украина рассматривает возможность поставок СПГ с терминала в Клайпеде

20:08 16.12.2021
Команды Шотландии, Ирландии и Армении стали соперниками сборной Украины по группе в Лиге наций УЕФА

Команды Шотландии, Ирландии и Армении стали соперниками сборной Украины по группе в Лиге наций УЕФА

19:34 16.12.2021
Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

18:19 16.12.2021
Цена газа в Европе достигла $1641/тыс. куб. м из-за приближающихся холодов

Цена газа в Европе достигла $1641/тыс. куб. м из-за приближающихся холодов

15:45 16.12.2021
Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

13:38 15.12.2021
Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврооблигации Украины подешевели на предложениях РФ о гарантиях безопасности

Украина намерена увеличить добычу природного газа с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год за 3-4 года

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц - премьер

Глава "Нафтогаза" предупредил о невозможности долго покрывать большой разрыв между рыночной и текущей бытовой ценой газа

"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь – глава компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Функции ФГИ нужно разделить на агентство по управлению активами госсобственности и агентство по их продаже - Арахамия

Арахамия допускает расширение в будущем действия "экономического паспорта" на пенсионеров

Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительной пенсионной системы в 2022 г. - Арахамия

Объем сделок с землей в Украине за неделю вырос на 62,1%

УБ включила в биржевой список акции McDonald's, Johnson&Johnson и CSX

Аукцион по приватизации ОГХК сорвался в третий раз – ФГИ

НКРЭКУ согласовала особый порядок пр-ства э/э на газе угольными ТЭС и ТЭЦ в качестве предоставления вспомогательной услуги "Укрэнерго" по предельной цене 4 800 грн/МВт-ч

Еврооблигации Украины подешевели на предложениях РФ о гарантиях безопасности

Уолл-стрит завершает неделю на минорной ноте

Федрезерв может стабилизировать инфляцию, избежав рецессии - глава ФРБ Нью-Йорка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА