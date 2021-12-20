Цена газа в Европе превысила $1900/тыс. куб. м в ожидании первых морозов

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник взлетела выше $1900 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" и приближению нового похолодания.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1921 за тысячу кубометров.

С конца прошлой недели "Газпром" сократил и без того скромное бронирование газопровода "Ямал-Европа".

На этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.