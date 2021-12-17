НКРЭКУ согласовала особый порядок пр-ства э/э на газе угольными ТЭС и ТЭЦ в качестве предоставления вспомогательной услуги "Укрэнерго" по предельной цене 4 800 грн/МВт-ч

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) на своем заседании в пятницу согласовала возможность производства электроэнергии на газе для ТЭС и ТЭЦ, для которых основным видом топлива является уголь, в качестве вспомогательной услуги, предоставляемой НЭК "Укрэнерго" по предельной цене 4,8 грн/МВт-ч.

Тем самым регулятор внес соответствующие изменения во Временный порядок приобретения вспомогательной услуги по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины, а именно обеспечение резервов замещения (третичное регулирование).

Данный Временный порядок был утвержден постановлением НКРЭКУ от 8 ноября 2021 года №2003 и предусматривает закупку произведенной на газе э/э у ТЭЦ и ТЭС, для которых основным видом топлива является газ, на аукционах с верхним price cap 2 500 грн/МВт-ч.

НЭК "Укрэнерго" оплачивает вспомогательную услугу производителей э/э на газе из средств, предусмотренных в тарифе компании на оперативно-диспетчерское управление.

Сейчас в реестре таких поставщиков, начавшем формироваться с 10 ноября, пять компаний, включая КП "Киевтеплоэнерго", ПАО "Центрэнерго", Харьковская ТЭЦ-5, ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ", ООО "Краматорсктеплоэнерго".

Как отметили на заседании представители НКРЭКУ, генерирующие предприятия, для которых основным топливом является уголь, будут привлекаться к производству э/э на газе только в исключительных случаях угрозы возникновения дефицита э/э и только в период отопительного сезона.

Как сообщалось, Министерство энергетики разработало проект распоряжения об утверждении для объектов генерации, основным проектным видом топлива которых является уголь, экономических условий работы на резервном топливе – газе в случае дефицита электроэнергии в определенные моменты.

"Этот механизм обеспечит безубыточность производства электроэнергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях с основным видом топлива углем при использовании ими природного газа и будет применятся только в случае и на период возможного отсутствия угля в достаточных объемах", – говорится в сообщении министерства от 14 декабря.

По словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, министерство, таким образом, хочет избежать ситуации, подобной прошлому отопительном мериоду, когда государственное ПАО "Центрэнерго" использовало газ для производства э/э, но ввиду отсутствия соответствующего экономического механизма испытывало дефицит средств для расчетов за него.