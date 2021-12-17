Федрезерв может стабилизировать инфляцию, избежав рецессии - глава ФРБ Нью-Йорка

Федеральная резервная система (ФРС) сумеет стабилизировать инфляцию, избежав при этом рецессии, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Уверен, что мы сможем это сделать", - сказал он в интервью CNBC в ответ на просьбу прокомментировать мнение бывшего министра финансов США Ларри Саммерса о том, что история практически не знает примеров, когда инфляцию удавалось обуздать без погружения экономики в рецессию.

"Денежно-кредитная политика за последнюю четверть века или даже дольше показала, что мы можем обеспечить стабильно низкий уровень инфляции и попытаться смягчить последствия в плане рецессии, и мы можем вернуть экономику к максимальной занятости", - добавил он.

По мнению главы ФРБ Нью-Йорка, сейчас экономика столкнулась с уникальным набором факторов из-за пандемии коронавируса, поэтому строить прогнозы на основе примеров из прошлого - не лучшая идея.

В среду Федрезерв ускорил темпы сворачивания программы покупки активов и обнародовал прогноз, согласно которому большинство членов руководства центробанка ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.