Экономика

18:42 17.12.2021

SEC оштрафовала JPMorgan на $125 млн за нарушение требования о сохранении коммуникаций сотрудников

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала брокерское подразделение американского банка JPMorgan Chase & Co. на $125 млн за "масштабные и многолетние" нарушения требования о сохранении коммуникаций сотрудников.

J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) признала факты нарушений и согласилась выплатить штраф, а также существенно улучшить практики в этой сфере, сообщила SEC.

"JPMS признала, что в период, по крайней мере, с января 2018 года по ноябрь 2020 года ее сотрудники часто обсуждали деловые моменты на персональных устройствах, используя текстовые сообщения, WhatsApp, а также личные аккаунты электронной почты. Компания не вела записей этих коммуникаций, как того требует федеральное законодательство", - отметил регулятор.

Более того, по данным SEC, подобные нарушения допускались людьми, ответственными за комплаенс в JPMS.

JPMS не сохранила данные о коммуникациях примерно 100 людей и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

"Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", - заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

В SEC отмечают, что штраф, который предстоит выплатить JPMorgan, является крупнейшим из когда-либо применявшихся регулятором за нарушение требования о сохранении коммуникаций.

Помимо выплаты штрафа, JPMS наймет консультанта по комплаенсу, который проверит, каким образом контролируется общение сотрудников брокерской компании через личные телефоны, и рекомендует необходимые изменения.

Акции JPMorgan подешевели на 2,8% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 23%.

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Интерфакс-Украина
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