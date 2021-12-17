Экономика

18:42 17.12.2021

ЦБ Азербайджана по итогам 2021г ожидает инфляцию до 11,9%

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает среднегодовую инфляцию по итогам 2021 года на уровне 6,3-6,6%, годовую (декабрь к декабрю) - 11,4-11,9%, говорится в сообщении банка.

"Инфляционное давление усиливается. Согласно официальной статистике, в ноябре инфляция составила 1,5%, за 12 месяцев - 11,1%, среднегодовая - 6,2%. По нашим обновленным оценкам, среднегодовая инфляция по итогам 2021 года составит 6,3-6,6%, 12-месячная (годовая) - 11,4-11,9%", - сообщает ЦБА.

По оценкам банка, согласно базовому сценарию, в первом квартале 2022 года темпы инфляции замедлятся, и со второго полугодия инфляция будет приближаться к верхнему пределу целевого показателя - 4%.

ЦБА ускорение годовой инфляции связывает с подорожанием товаров на мировых сырьевых биржах и с проблемами в глобальной цепочке поставок. В частности, по данным FAO, за последний год цены на продовольственные товары в мире выросли на 27,3%. "Данная ситуация сказывается и на стоимости импорта товаров из стран, являющихся основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана. В частности, в январе-октябре 2021 года импортные цены выросли на 21,4% по сравнению с показателем года ранее", - отмечает Центробанк.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020 году составила 2,8%.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует на 2021 год среднегодовую инфляцию на уровне 6%, на 2022 год - 4%.

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Интерфакс-Украина
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