Экономика

18:37 17.12.2021

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,265 грн/$1

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Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу ослабился до 27,265 грн/$1 с 27,185 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,255-27,275 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,24 грн/$1 с 27,20 грн/$1 в четверг.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 20 декабря до 27,2483 грн/$ с 27,1929 грн/$ накануне.

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Интерфакс-Украина
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